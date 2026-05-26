BAYRAMDA HGS ÜCRETSİZ Mİ?

2026 Kurban Bayramı için HGS geçişlerine ilişkin resmi karar henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalarda:

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ücretsiz olmuştu

Devlet işletmesindeki bazı köprülerde ücret alınmamıştı

Özel işletme otoyollarında HGS tahsilatı devam etmişti

Bu nedenle her HGS geçiş noktasının ücretsiz olması beklenmiyor.