        Bayramda HGS ücretsiz mi 2026? - Kurban bayramında HGS ile geçilen yerler ücretli mi yoksa bedava mı olacak?

        Bayramda HGS ücretsiz mi 2026? Kurban Bayramı’nda HGS geçişleri ücretli mi, hangi yollar bedava?

        2026 Kurban Bayramı öncesinde sürücüler "HGS geçişleri ücretsiz olacak mı?", "Bayramda otoyollar bedava mı?" sorularının yanıtını arıyor. Kurban Bayramı tatili boyunca otoyol ve köprülerde yoğun trafik oluşması bekleniyor. Uzmanlar özellikle arife günü, bayramın ilk günü ve dönüş trafiğinde uzun araç kuyrukları yaşanabileceğini belirtiyor. Peki, Bayramda HGS ücretsiz mi 2026? Kurban Bayramı'nda HGS geçişleri ücretli mi, hangi yollar bedava? İşte detaylar...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:53
        Kurban Bayramı tatili nedeniyle şehirler arası seyahat hazırlığı yapan milyonlarca araç sahibi HGS uygulamasına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bayram süresince hangi otoyol ve köprülerin ücretsiz olacağı, hangilerinde ise HGS üzerinden ücret tahsil edilmeye devam edeceği gündemde yer alıyor. Peki, Bayramda HGS ücretsiz mi 2026? Kurban bayramında HGS ile geçilen yerler ücretli mi yoksa bedava mı olacak? İşte ayrıntılar...

        BAYRAMDA HGS ÜCRETSİZ Mİ?

        2026 Kurban Bayramı için HGS geçişlerine ilişkin resmi karar henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalarda:

        Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ücretsiz olmuştu

        Devlet işletmesindeki bazı köprülerde ücret alınmamıştı

        Özel işletme otoyollarında HGS tahsilatı devam etmişti

        Bu nedenle her HGS geçiş noktasının ücretsiz olması beklenmiyor.

        HGS ile geçilen yollar bayramda ücretli mi?

        Bayram süresince ücret durumu yolun işletme modeline göre değişiyor. Genel uygulamada:

        Ücretsiz olması beklenen yollar

        Karayolları Genel Müdürlüğü otoyolları

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

        Ücretli olması beklenen yollar

        Kuzey Marmara Otoyolu

        İstanbul – İzmir Otoyolu

        Ankara – Niğde Otoyolu

        Osmangazi Köprüsü

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü

        Özel işletme kapsamındaki bu geçişlerde HGS üzerinden ücret tahsil edilmeye devam edebiliyor.

        BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

        Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bazı toplu taşıma hatları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDAVA OLACAK?

        Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.

        Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
