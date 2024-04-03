Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bayramda kargolar açık mı? PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo Bayramda kargo şirketleri çalışıyor mu ve dağıtım olacak mı?

        Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargo şirketleri çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Her bayram olduğu gibi bu senede Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idari izin açıklamasının ardından hangi kurumların kapalı olacağı belli oldu. Arife günü bankalar yarım gün hizmet verecek. Peki Bayramda kargolar açık mı? 2024 Bayramda kargo şirketleri çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayramda kargoların çalışma durumu belli oldu. Ramazan Bayramı bu sene 10 Nisan’a denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izni olacağını duyurdu. Peki Bayramda kargolar açık mı? PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo Bayramda kargo şirketleri çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

        2

        KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

        Kargolar bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 9 Nisan 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 10-11-12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Kargolar, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün açık olacak.

        Kargolar 15 Nisan Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

        Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

        3

        BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacaktı.

        Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

        Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan arefe günü idari izin olarak kararlaştırıldı.

        Buna göre; Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.

        Bayram tatili için en güzel tatil rotaları
        Bayram tatili için en güzel tatil rotaları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları