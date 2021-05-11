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Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?

Koronavirüs tam kapanma kararları kapsamında bu sene de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasakları uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak işletmeleri ve hizmet vermeye devam edecek sektörleri açıkladı. Ramazan Bayramı'nda evlerinde olacak vatandaşlar Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?

Bayramda kargolar çalışıyor mu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek adına uygulanan tam kapanma kararlarının Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacağı açıklanmıştı. Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı muafiyet listesine göre kargolar tam kapanma süresi boyunca çalışmaya devam eden işletmelerden biri. Normal şartlarda Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan kargolar 13, 14, 15 Mayıs Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak.

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