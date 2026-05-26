KURBAN BAYRAMI'NDA SARRAFLAR AÇIK MI?

Sarraflar özel işletmeler olduğundan, bayram süresince açık olup olmamaları işletme sahiplerinin kararına bağlıdır. Genel olarak, sarraflar bayramın birinci günü kapalı olurlar; sonraki günlerde ise isteğe bağlı olarak açılır veya kapalı kalabilirler. Bu nedenle, 27-30 Mayıs tarihlerinde kuyumcuların açık olup olmadığı illere ve işletmelere göre değişiklik gösterebilir.

Özellikle büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde (AVM) yer alan kuyumcular veya turistik bölgelerdeki bazı işletmeler açık olabilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi planladığınız sarrafın bayramda açık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan ilgili işletmeyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.​