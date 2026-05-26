Bayramda Kuyumcular açık mı? 2026 Kurban Bayramında Kuyumcular çalışıyor mu
Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, altın ve gümüş gibi değerli maden alım satımı yapabilmek için kuyumcu ve sarrafların açık olup olmadığını merak ediyor. 27–30 Mayıs tarihleri arasında birçok özel işletme çalışma saatlerini kendi planlarken, kuyumcu ve sarrafların bayramdaki durumu da araştırma konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı süresince kuyumcular ve sarraflar hizmet vermeye devam ediyor mu? İşte detaylar…
KURBAN BAYRAMI'NDA KUYUMCULAR AÇIK MI?
Kuyumcuların bayram süresince çalışma durumları, işletme sahiplerinin kararlarına ve bulundukları bölgenin geleneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, kuyumcular bayramın ilk günü kapalı olup, sonraki günlerde ise işletme sahiplerinin tercihlerine göre açılabilirler.
Bu nedenle, Kurban Bayramı haftasında kuyumcuların açık olup olmadığını öğrenmek için yerel kuyumcularla doğrudan iletişime geçmeniz önerilir.
KURBAN BAYRAMI'NDA SARRAFLAR AÇIK MI?
Sarraflar özel işletmeler olduğundan, bayram süresince açık olup olmamaları işletme sahiplerinin kararına bağlıdır. Genel olarak, sarraflar bayramın birinci günü kapalı olurlar; sonraki günlerde ise isteğe bağlı olarak açılır veya kapalı kalabilirler. Bu nedenle, 27-30 Mayıs tarihlerinde kuyumcuların açık olup olmadığı illere ve işletmelere göre değişiklik gösterebilir.
Özellikle büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde (AVM) yer alan kuyumcular veya turistik bölgelerdeki bazı işletmeler açık olabilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi planladığınız sarrafın bayramda açık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan ilgili işletmeyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.