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        Haberler Yaşam Bayramda müze ve ören yerleri ziyaretçi rekoru kırdı

        Bayramda müze ve ören yerleri ziyaretçi rekoru kırdı

        Kurban Bayramı tatilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri 633 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. En çok ilgi gören noktalar arasında İzmir Efes, Denizli Pamukkale, Nevşehir Göreme ve Şanlıurfa Göbeklitepe öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı" mesajıyla bayramda kültüre gösterilen ilgiyi paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:24
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        Bayramda yüz binler kültürel rotalara yöneldi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Arefe günüyle birlikte bayram iznini kapsayan 5 günlük süreçte, toplam 633 bin 527 kişi Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da söz konusu ziyaretçi sayılarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

        Bakan Ersoy’un paylaşımı şöyle:

        “Bayramda Kültüre Akın! Arefe günüyle birlikte bayram tatilinde, Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 200’e yakın müze ve ören yerimizde toplam 633.527 ziyaretçiyi ağırladık. Güneşin doğuşunu Nemrut'ta karşılayanlardan, gün batımını Efes'te uğurlayanlara kadar… Her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı.

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        En çok ilgi gören ören yerlerimiz:

        Efes (İzmir): 56.423 kişi

        Hierapolis - Pamukkale (Denizli): 53.363 kişi

        Göreme (Nevşehir): 24.483 kişi

        Göbeklitepe (Şanlıurfa): 23.176 kişi

        Paşabağlar (Nevşehir): 20.187 kişi

        Teşekkürler Türkiye! Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle…”

        İZMİR EFES VE DENİZLİ PAMUKKALE ZİRVEDE

        Bakanlık verilerine göre, ziyaretçi sayısında ilk sırayı İzmir Efes Ören Yeri aldı. 5 günlük süreçte Efes’i toplam 56 bin 423 kişi gezdi.

        Denizli’deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 53 bin 363 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

        Nevşehir Göreme 24 bin 483, Şanlıurfa Göbeklitepe 23 bin 176, Paşabağlar ise 20 bin 187 ziyaretçiyle tatil süresince en çok ilgi gören ören yerleri arasında öne çıktı.

        İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzeler arasında ayrıca Antalya’daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri; İstanbul’daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi; Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray’daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir’deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı Şehirleri de dikkat çekti.

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        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #müze ve ören yerleri
        #kurban bayramı
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