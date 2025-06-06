Bayramda müzeler ve saraylar açık mı? 2025 Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı?
Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilini kültür ve sanat aktivitesi yaparak geçirmek isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada ''Bayramda müzeler ve saraylar açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul'un müzeleri ve sarayları Kurban Bayramı'nda belirli günlerde ziyaretçilerine kapalı olacak. Peki; 2025 Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı, saat kaçtan kaça kadar ücretsiz? İşte, Bayramda açık olan müzeler ve saraylar 2025 listesi...
Kurban Bayramı geldi çattı. Dört günlük bayram tatilini metropolde geçirecek olan kişiler kültür ve sanat aktivitesi için plan yapmaya başladı. Bu kapsamda ‘’Bayramda müzeler açık mı kapalı mı?’’ sorusu gğndemdeki yerini aldı. Bayramda İstanbul'da açık olan müze ve saraylar listesi 2025 belli oldu. Buna göre, İstanbul'un müzeleri ve sarayları bayramda belirli günlerde açık olacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı'nda müzeler ve saraylar ücretsiz mi, bedava mı, saat kaçtan kaça kadar ücretsiz? İşte, Kurban Bayramı 1. 2. 3. ve 4. günleri açık olan müzeler ve saraylar...
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başladı ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayram tatilinde kültür ve sanat aktivitesi yapmak isteyen kişiler Kurban Bayramı'nda müzeler ve sarayların açık olup olmadığını merak ediyor.
Tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur. Bu durumda yeteri kadar personele fazla mesai yaptırılır. Dini bayramların ilk günü, müzeler öğleye kadar ziyarete kapalı tutulur.
İşte, Kurban Bayramı 1-2-3-4. günleri açık olan müzeler ve saraylar...
BAYRAMDA İSTANBUL'DA HANGİ MÜZELER AÇIK, SAAT KAÇTAN KAÇA KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerin ziyaret saatleri şu şekilde;
8-9 Haziran'da açık olan müzeler:
Anadolu Hisarı Müzesi 10:00 - 18:00
Aşiyan Müzesi 09:00 - 17:00
Artİstanbul Feshane 10:00-20:00
Atatürk Müzesi 09:00-17:00
Baruthane Müze 10:00-21:00
Bulgur Palas 10:00-19:00
Casa Botter 10:00-19:00
Cumhuriyet Müzesi 10:00-19:00
Çubuklu Siloları 10:00-19:00
Kemal Sunal Müzesi 10:00-18:00
Müze Gazhane 09:00-18:00
Taş Mektep 10:00-18:00
Tekfur Sarayı 09:00-17:00
Turhan Selçuk Kültür Evi 10:00-19:00
BAYRAMDA MÜZELER VE SARAYLAR ÜCRETSİZ Mİ, SAAT KAÇTAN KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ bünyesinde hizmet veren müzeler, Kurban Bayramı’na özel bir kampanyayla ziyaretçilerini ağırlayacak.
Bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde (7, 8, 9 Haziran) bazı müzeler, 09.00-12.00 saatleri arasında T.C. vatandaşlarına ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.
Bu özel uygulamadan faydalanmak isteyen ziyaretçilerin, Radar Türkiye mobil uygulamasının işlemler sekmesinde bulunan QR kodu ve kimlik belgelerini girişte ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kampanya yalnızca 2., 3. ve 4. günler geçerli olup, bayramın birinci günü uygulama dışıdır.
Kampanya kapsamındaki müzeler:
Yerebatan Sarnıcı
Şerefiye Sarnıcı
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Miniatürk
Dijital Deneyim Merkezi
KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK OLAN SARAY, KASIR, KÖŞK VE MÜZELER
T.C. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Bulunan Saray, Köşk, Kasır, Müze ve Tarihi Fabrikalarda Uygulanacak Ziyaret, Tahsis, Arşiv, Araştırma ve Görüntü Alma Usul ve Esasları" doğrultusunda, Başkanlığa bağlı tüm saray, köşk, kasır ve müzelerin;
Kurban Bayramının 1. günü (06 Haziran 2025 Cuma) 10.00 - 17.30 saatleri arasında,
Bayramın 2. günü (07 Haziran 2025 Cumartesi) ve
Bayramın 3. günü (08 Haziran 2025 Pazar) 09.00 - 17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.
Bayramın 4. günü ise (09 Haziran 2025 Pazartesi) Topkapı Sarayı ve Yıldız Sarayı ziyarete açık olup, diğer saray, köşk, kasır ve müzeler ise ziyarete kapalı olacağı bildirilmiştir.
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.''
Kurban Bayramı'nın 1-2-3. günleri açık olan Milli Saraylara bağlı saray, kasır, müzeler:
Topkapı Sarayı
Dolmabahçe Sarayı
Beylerbeyi Sarayı
Yıldız Sarayı
Resim Müzesi
Beykoz Cam ve Billur Müzesi
İslam Medeniyetleri Müzesi
Aynalıkavak Kasrı
Küçüksu Kasrı
Ihlamur Kasrı
Beykoz Mecidiye Kasrı
Maslak Kasrı
Saray Koleysiyonları Müzesi
Ankara Palas Müzesi
Kurban Bayramı'nın 4. günü açık olan saraylar:
Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı