Bayramda ücretsiz olan yollar neler? Kurban Bayramı'nda ücretsiz olan otoyollar, köprüler ve tüneller listesi
Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Tatil döneminde yola çıkacak sürücüler, hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağını merak ederken, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz geçiş uygulamasının kapsamı netlik kazandı. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
KURBAN BAYRAMINDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı kapsamında seyahat edecek vatandaşları ilgilendiren köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin düzenleme netleşti. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile köprülerden bayram süresince ücret alınmayacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
ÜCRETLİ GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?
Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili resmi bir karar alındığı taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),
Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),
Avrasya Tüneli
Osmangazi Köprüsü
Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.