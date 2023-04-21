Bayram'ın gelişiyle hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olduğu merak ediliyor. Köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinin ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, güncel bilgiler...