Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda ve arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler tatil mi, çalışıyor mu?

        Bayramda ve arefe günü noterler açık mı? Ramazan Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, noterlerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bilindiği gibi resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, bazı şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda noterlerin çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 08:09 Güncelleme: 29.03.2025 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı öncesinde, bayramda noterler açık mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunacak olanlar, "Bayramda ve arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler tatil mi, hizmet verecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

        2

        BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

        Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca hizmet vermeyecek.

        3

        NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

        Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

        Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 7 bölgede sağanak!
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        Baba ile kızını öldüren kaza!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        Gözlerde "miyokimi" tehlikesi!
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 vampir filmi
        En iyi 5 vampir filmi
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!