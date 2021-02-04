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Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın

İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki plastik oyuncak üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi

Bayrampaşa'da 4 katlı iş hanında yangın
DHA

Yenidoğan Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında Kervan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katındaki plastik oyuncak üretimi yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. DHA'nın haberine göre; yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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