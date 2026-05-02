Bayrampaşa'da 5 katlı iş yerinde yangın
İstanbul Bayrampaşa'da 5 katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 07:33
Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'ndeki 5 katlı iş yerinin üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER NEDENİYLE ÇATI ÇÖKTÜ
Plastik malzemelerin olduğu kısımda başlayan yangın, binanın üst katlarına da sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çatı katı aşağı çöktü. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteren itfaiye ekipleri, bir saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi.
