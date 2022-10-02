El freni çekilmeyen kamyonet kaza yaptı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, Terazidere Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BK 1064 plakalı nakliye kamyonetini kullanan Gökhan Kartal(32), aracını park ederek dükkana girdi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuş aşağı harekete geçti. Kamyonet, bir süre ilerledikten sonra o esnada müşteri alan ve park halinde bulunan Metin Sevinç(57) idaresindeki 34 TKH 77 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle o esnada taksiye binmek üzere olan biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan kamyonet, çekici yardımı ile kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Gökhan Kartal, polis tarafından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kaldırım kenarında oturan bir kişinin yanından geçtiği ve taksiye çarptığı görüldü. O sırada taksinin yanında bulunan yolcu ise araçların arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.