Kan görünce bayılma durumu her insanda olmasada bazı insanlarda çok ciddi bir sorun olarak görülüyor. Ufak bir yaradan kaynaklı birkaç damla kan akması bile o insanların anında oldukları yere bayılmasına sebep oluyor. Çoğu zaman bu ani bayılmalar başka kazalara ve yaralanmalara yol açabiliyor.