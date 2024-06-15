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        Haberler Yaşam Bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı

        Bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerinde yapılan düzenlemeyle yıl boyunca turizm sezonunda bazı müze ve ören yerleri ziyaretçilerini daha geç saatlere kadar ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:17
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        Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri uzatıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri, 2024 yılı turizm sezonu kapsamında yeniden düzenlendi.

        Bu kapsamda, Efes Ören Yeri yıl boyunca saat 00.00'a, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis Ören yerleri ise saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak.

        İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00'e, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi saat 22.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Perge, Phaselis, Olympos, Sagalassos, Laodikeia, Knidos, Zelve-Paşabağları ören yerleri ile Antalya Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Kız Kulesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi ve Samsun Müzesi'nin ziyaret saatleri 21.00'e kadar uzatıldı.

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        Bunun yanı sıra birçok müze ve ören yerinin ziyaret saatleri de 19.00 ve 20.00'e kadar uzatıldı.

        Güncellenmiş ziyaret saatleri yarın itibarıyla geçerli olacak.

        BAYRAMA YÖNELİK DE DÜZENLEME YAPILDI

        Normal şartlarda bayramın birinci günü öğlene kadar kapalı olan müze ve ören yerleri, Kurban Bayramı'nın birinci günü de ziyarete açık olacak.

        Ayrıca, bayramın ikinci günü olan pazartesi günü de tüm müze ve ören yerleri ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Bu düzenleme ile müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri genişletilerek, ziyaretçilere daha fazla hizmet sunulması amaçlanıyor.

        ZİYARETÇİLERE DAHA UZUN SAATLER BOYUNCA KEŞFETME FIRSATI

        Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği müze ve ören yerlerinin yeni ziyaret saatleri, kültürel ve tarihi mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

        Bu kapsamda, vatandaşlar ve turistler, Türkiye'nin zengin kültürel mirasını daha uzun saatler boyunca keşfetme fırsatına sahip olacak.

        Yeni uygulamanın detaylarına ve ziyaret saatlerine ilişkin bilgilere "https://basin.ktb.gov.tr/TR-373923/2024-turizm-sezonunda-muze-ve-orenyerlerinin-ziyaret-saatleri-guncellendi.html" adresinden ulaşabilecek.

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        #Müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri
        #müze ziyaret saatleri
        #haberler
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