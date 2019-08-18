Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'deki ilk maçında evinde İstanbulspor'u konuk etti. İlk yarıyı İstanbulsporlu Muhsin'in 6 ve 34. dakikalarda attığı golle 2-0 yenik kapatan Erzurumspor, ikinci yarıda Taylan ve Emrah'ın golleriyle eşitliği sağladı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Anıl Usta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Oltan Karakullukçu),Pote, Emrah Başsan, Scuk (Dk. 46 İbrahim Akdağ),Osman Çelik, Sunu (Dk. 46 Rashad Muhammed),Mehmet Murat Uçar

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 69 Yunus Emre Yalçın),Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Kağan Miray Bağış),İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 89 Ali Aytemur),Etoga, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu

Goller: Dk. 6 ve 34 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor),Dk. 52 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Wellington, Dk. 52 İbrahim Yılmaz, Dk. 58 Eslem Öztürk, Dk. 66 Onur Ergün, Dk. 73 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor),Dk. 50 Aykut Demir, Dk. 58 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Mücahit Albayrak (kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta sağ kanattan ceza alanına giren Muhsin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



34. dakikada Muhsin, takımının ikinci golünü attı. Muhammed Enes´in pasıyla topla buluşan Muhsin ceza alanına girerken sert vurdu. Top, Sehic´in yanından ağlara gitti: 0-2.

İlk yarı İstanbulspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



52. dakikada BB. Erzurumspor´un kazandığı serbest vuruşu Emrah kullandı. Taylan, ceza alanında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.



67. dakikada ceza alanı önünde Taylan´ın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını kullanan Emrah´ın sert şutu ağlarla buluştu: 2-2.

Bu dakikadan sonra her iki takımın gol için atakları sonuç getirmeyince 90 dakika 2-2 sona erdi.