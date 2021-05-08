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BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 40. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 67. dakikada Varga kaydetti

BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar (Dk. 82 Teikeu),Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo (Dk. 61 Özgür Sert),Emrah Başsan, Obertan (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran),Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 74 Rashani),Oltan Karakullukçu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tarkan Serbest, Haddadi, Drinkwater (Dk. 51 Bistrovic),Sadiku, Koomson (Dk. 70 Yusuf Erdoğan),Hajradinovic, Varga (Dk. 81 Brecka),Thelin

Gol: Dk. 67 Varga (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 80 Luckassen (Kasımpaşa),Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Drinkwater, Dk. 43 Tarkan Serbest, Dk. 79 Varga (Kasımpaşa)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

ÖNEMLİ DAKİKALAR

7. dakikada ev sahibi ekibin golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Hasan Hatipoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

16. dakikada ceza sahasındaki Hajradinovic'in vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

30. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı köşe atışında Obertan ile paslaşan Emrah Başsan'ın arka direğe doğru havalandırdığı topa yükselen Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası içindeki Hajradinovic'in plasesinde, top az farkla auta gitti.

49. dakikada Oltan Karakullukçu'nun pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert şutunda, top kalenin üzerinden az farkla auta gitti.

64. dakikada sol çaprazda topla buluşan Varga'nın şutunda, top az farkla auta çıktı.

67. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bistrovic'in sağ kanattan ceza sahasına getirdiği topla buluşan Varga, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

86. dakikada ceza sahası içinde Schwechlen'in kafayla aşırdığı topu kontrol eden Rashani, dönerek şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

90+2. dakikada sağ taraftan topla ceza alanına giren Yusuf Erdoğan'ın sol ayağıyla plasesinde, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+4. dakikada Boumal'in ceza sahasına doldurduğu top savunmadan döndü. Rakibiyle girdiği mücadele sonunda topu alan Rahman Buğra Çağıran, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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