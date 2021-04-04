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BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Yılmaz Vural ilk maçında yenilgiyle başladı

BB Erzurumspor: 1 - Konyaspor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

9. dakikada Konyaspor öne geçti. Cikalleshi, kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan ilerledi ve meşin yuvarlağı yerden içeriye çevirdi. Topla buluşan Milosevic'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

15. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Emrah Başsan'n ceza sahasına ortasında, yükselen Da Costa kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

19. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sekidika'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

25. dakikada konuk ekip penaltı kaçırdı. Kaleci Sehic'in gönderdiği topa hareketlenen Bytyqi, ceza sahası içinde Murat Uçar'la mücadelesinde yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Cikalleshi'nin kullandığı penaltıda top üstten auta gitti.

44. dakikada Konyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında arka direkte topla buluşan Milosevic'in vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonuç vermezken BB Erzurumspor 90+7'de penaltı kazandı. Ancak hakem VAR incelemelesinin ardından kararı iptal etti ve mücadele 2-1 noktalandı.

BB Erzurumspor'un yeni hocası Yılmaz Vural, yeni takımındaki kariyerine yenilgiyle başladı.

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