Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Peki merakla araştırılan B.B. Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

B.B. ERZURUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

B.B. Erzurumspor Fenerbahçe maçı 11 Ocak Pazartesi akşamı saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

B.B. Erzurumspor: Farnolle, Adolphe, Hasan, Cenk, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes



Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam.