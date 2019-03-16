Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

ERZURUMSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Kazım Karabekir

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ali Palabıyık

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lokman, Scwechlen, Taylan, Kone, Scuk, Obertan, Eduok, Opseth

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Toure, Hüseyin, Majid, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Vahid, Anthony, Hugo

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

3. RANDEVU

BB Erzurumspor ile Trabzonspor 3. kez karşı karşıya gelecekler. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçı Fırtına 5-1 ve 4-0'lık skorlarla kazanmıştı. Bu sezon ligin ilk yarısında oynanan maç ise 0-0 sona ermişti.

ERZURUM LİGİN İLK YARISINDA 6 PUAN TOPLADI

Erzurum temsilcisi, 16 puan ile 16. sırada tamamladığı ligin ilk yarısının ardından ikinci yarıda da beklediği sonuçları elde edemeyerek 8 karşılaşmadan sadece 6 puan çıkarabildi.

Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapılacak maç öncesi Mehmet Özdilek ile de yolları ayıran ve teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.

Puan cetvelinde 22 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'u mağlup ederek kötü gidişata "dur" demek istiyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER VAR

Ligde 40 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geçen hafta sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında kazanması halinde ikinci yarıda ilk kez art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Bordo-mavili takımda, kart cezalısı Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi, yarınki mücadelede yer alamayacak.