Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılan değişiklik nedeniyle tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetimi BDDK bünyesine alındığı geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve bu bünyede hizmet veren şirketlerin faaliyet izni için 7 Nisan 2021 tarihine kadar başvurmaları istenmişti. BBDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'i BBDK'dan onay alamadı ve kapatılmasına karar verildi. İşte BBDK'nın tasfiye kararı aldığı faizsiz ev alma şirketleri...

BBDK'DAN 21 ŞİRKET İÇİN TASVİYE KARARI

BDDK, kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen 'tasarruf finansman' sistemine faizsiz finansman modeliyle konut edindiren 21 firmanın tasfiyesine karar verdi.

İHTİYAÇ EVİM KAPATILDI MI?

Resmi Gazete'de yer alan listeye göre tam adı İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. de tasfiye edilen şirketlerden biri oldu.

FAİZSİZ EV ALMA ŞİRKETİ DEVLET GARANTİSİ VAR MI?

BDDK'dan yapılan açıklamada, "08.04.2021 tarihli Basın Açıklamasında ise, Kanunun Geçici 7 nci maddesi ile belirlenen başvuru süresinin 07.04.2021 tarihinde sona erdiği ifade edilerek söz konusu sürenin dolmasından önce Kurumumuza intibak talebiyle başvuruda bulunan ve intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceği, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceği ve bu şirketlere yapılan ödemelerin kamusal bir güvence altında bulunmadığı hususları kamuoyuna duyurulmuştur." denildi.

BDDK'nın bu çerçevede Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) tarafından yapılan değerlendirmede, ekli listede yer alan şirketlerin intibak şartlarını sağlayamamaları sebebiyle “intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine” karar verildiği kaydedildi.

İHİTİYAÇEVİM'E PARA YATIRANLAR NE OLACAK?

HABERTÜRK'ün edindiği bilgilere göre, BDDK ve TMSF vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalara başladı. Buna göre, tasfiyesine karar verilen söz konusu 21 firma için BDDK ve TMSF çatısı altında bir Tasfiye Kurulu kurulacak.

Normal şartlarda bu tasarruflar kamu güvencesi altında olmamasına karşın kurul gözetiminde ilgili firmaların tüm müşterilerinin parası ödenmeye çalışılacak. Ödemelerin şirket varlıklarının ve sahiplerinin satışı üzerinden elde edilen parayla yapılacağı öğrenildi.