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BBP'den Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanınca, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava süreciyle ilgili, "Birileri takipsizlik kararları verdiğinde tepkisiz kalıp, mahkemelere gelmeyenler, takipsizlik kararları kaldırılıp soruşturmalar yeniden başlayınca harekete geçtiler. Belli ki son gelişmelerden ve bu dava sürecinin aydınlatılacak olmasından bazı çevreler epeyce rahatsız olmuştur ve kontrolleri altındaki bazı kişi ve çevreleri harekete geçirmişlerdir." değerlendirmesi yapıldı

27.10.2018 - 15:12 | Güncelleme: AA

BBP'nin yazılı açıklamasında, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın tüm aşamalarının takip edildiği, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için her türlü imkanın seferber edildiği vurgulandı.

Dava sürecini sekteye uğratma gayretindeki bazı kişilerin hiçbir zaman boş durmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şehit liderimizin dava sürecine destek olmak için mahkeme salonlarına dahi gitmeyen, zerre kadar katkısı olmayan, buna rağmen sanal ortamlarda klavye kahramanlığı ve dava adamlığı yapan, gerçek hayatta karşılık bulamayan bazı tipler, sürece destek veriyoruz görüntüsü altında sürekli taşın altına elini koyan bizleri her türlü iftira ve karalamalarla itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır.

Bunların bir kısmı zamanında Muhsin Başkan ile hesabı olan, yaşarken kendisini yalnız bırakan fakat vefatından sonra onun ismi ve karizması üzerinden Muhsin Başkan ile olan hesaplarını sürdüren kimselerdir. Diğer kısmı ise parti içi hedeflemelerini tutturamayan, geçmişte Cumhur İttifakı içerisinde yer alabilmek için can atan ama en son seçimlerde milletvekili sıralamalarını beğenmeyip birdenbire Cumhur İttifakı aleyhine ithamlarda bulunan, menfaatleri bitince dostlukları ve dava adamlıkları da biten, en önemlisi partideki görevleri sona erdirilmiş kişilerdir."

Bu kişilerin dertlerinin, BBP veya Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava süreci olmadığı ifade edilen açıklamada, "Bunların derdi merhum liderimizin ismini istismar ederek genel başkanımızı ve camiamızı attıkları iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Birileri takipsizlik kararları verdiğinde tepkisiz kalıp, mahkemelere gelmeyenler, takipsizlik kararları kaldırılıp soruşturmalar yeniden başlayınca harekete geçtiler. Belli ki son gelişmelerden ve bu dava sürecinin aydınlatılacak olmasından bazı çevreler epeyce rahatsız olmuştur ve kontrolleri altındaki bazı kişi ve çevreleri harekete geçirmişlerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

BBP'nin davanın takipçisi olmaya devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Şahsi hesaplarını, hasetliklerini ve çıkarlarını her türlü erdemli davranışın önüne koyan, kul hakkını dahi önemsemeyen bu kişiler, mahkeme salonlarında dahi her türlü çirkefliği göstermekten çekinmemişlerdir. Bizim için Muhsin Yazıcıoğlu algısı her türlü şahsi hesap ve bencillikten öte bir değerdir. Merhum liderimizin şehadetiyle alakalı hukuki sürecin sıhhati ve selameti için Büyük Birlik Partisi kurumsal yapısının gayretleri bundan sonrada azami şekilde sürdürülecektir. Bu boynumuzun borcudur.

BBP, şahsi çıkarları için bu dava sürecini bile istismar etmekten çekinmeyen müfteri kişilerle ilişkisini zaten daha önce kesmiştir. Bunların herhangi bir şekilde partide resmi sıfatları yoktur.
BBP ve camiası bünyesinden arındırdığı bu kişilerle arasına koyduğu mesafeyi her zaman itinayla koruyacak, parti tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlarla ilgili disiplin süreci başlatılacaktır ve kınayanların kınamalarına ve müfterilerin iftiralarına aldırmadan yoluna devam edecektir."

Ayrıca açıklamada, pazar günü il başkanları ve MKYK'nin toplanacağı, yerel seçimler ve Yazıcıoğlu'nun dava sürecinin değerlendirileceği kaydedildi.

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