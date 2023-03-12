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BBP Genel Başkanı Desticiden Cumhur İttifakı değerlendirmesi: Kazanmak istiyoruz

Cumhur İttifakı'nın bir noter masası olmadığına dikkat çeken BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak istediklerini ifade etti

BBP Genel Başkanı Desticiden Cumhur İttifakı değerlendirmesi: Kazanmak istiyoruz
AA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı, devletin bekasını, bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak. Bir noter masası ya da bir pazarlık masası değil." dedi.

Bir televizyon kanalında canlı yayınında konuşan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, devlet ve milletin birlikte yaraları hızlı bir şekilde sarmaya devam ettiğini söyledi.

Destici, "Bu hükümet, bu ittifak, bu iktidar, Sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerde çok mahir ve tecrübeli. Daha önce yaşanan depremlerden çok başarıyla çıktı. Diğerleriyle kıyaslanamayacak büyüklükte, çok geniş alanda, 11 ilde, 13-14 milyon etkilenmiş. Kolay değil. Ama Türkiye de büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Bunun altından hep birlikte kalkacağız. Yaralarımızı birlikte saracak, yaralılarımızı birlikte iyileştirecek ve inşallah bu zorluğu da birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fitne ateşi" sokmaya çalışanlara milletin itibar etmediğini dile getiren Destici, "Milletimiz de bunları ayırt ediyor. Kimin hizmet için geldiğini, kimin fotoğraf çektirmek için propaganda için geldiğini görüyor." diye konuştu.

Destici, seçim hazırlığı ve Cumhur İttifakının genişlemesine ilişkin sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa 40 dakikaya yakın bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmede hemen hemen gündemdeki her konuyu konuşma fırsatı bulduklarını aktardı.

Başta fahiş kira artışları olmak üzere depremzedeleri ve vatandaşları rahatlatabilecek, özellikle hayat pahalılığı konusunda neler yapılabileceğini de görüştüklerini vurgulayan Destici, "Tabii ana gündem maddemiz seçimdi. Cumhur İttifakı, devletin bekasını, bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak. Bir noter masası ya da bir pazarlık masası değil. Bunun için bu ilkelerimiz etrafında bu görüşmelerimiz gerçekleştirildi." dedi.

"PARTİMİZİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISINDAN ZİYADE CUMHNURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Destici, BBP'nin Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulmuş, 30 yıllık bir parti olduğunun altını çizerek, "Partimizin çıkaracağı milletvekili sayısından ziyade önce Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak istiyoruz. Çünkü yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. İkincisi, elbette ki Meclis'te Cumhur İttifakı olarak çoğunluğu elde etmek isteriz. Bunun için de yine BBP'nin kendi ad ve amblemiyle girmesini önemli görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız buna makul yaklaştı." şeklinde konuştu.

HÜDA PAR'ın Erdoğan'ı destekleme açıklaması ile Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi'nin Cumhur İttifakına katılımı konusundaki değerlendirmesi sorulan Destici, "Cumhur İttifakının ilkelerini benimseyen, özümseyen her parti Cumhur İttifakına katılabilir, güç verecektir. Parti ismine girmeden, genel olarak böyle bir çerçeve çizdim başından itibaren. Bu ittifakın ilkelerine uyan ister dışarıdan destek versin ister içeriye girsin bütün partilerimizin katılmasından memnuniyet duyarız." değerlendirmesini yaptı..

İYİ Parti başta olmak üzere diğer partilerden BBP'ye katılanlar olduğunu anlatan Destici, İYİ Parti Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Naim Volkan'a bugün rozetini taktığını söyledi.

- Altılı masa değerlendirmesi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakının altılı masaya evrildiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi altı, tabii bir de HDP var, yedi. Buna TİP'tir, diğer sol partiler, belki seçimin Meclis ayağında eklenmeyecekler ama Cumhurbaşkanlığı ayağında kuvvetle muhtemel HDP'si de yani PKK'nın partisi de DHKP/C'nin TİP'i de TİKKO'nun, diğer aşırı sol partileri de bunların hepsi, 10 Aralık Hareketçileri de yani ne kadar aşırı sol, marjinal varsa bunların tamamının Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği gözüküyor. Çünkü şunu biliyorlar, CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu eski yol arkadaşları. 80 öncesine döndüğümüzde bunların hepsi Dev-Sol, Dev-Genç derneklerinde, başka sol fraksiyonlar adı altında, derneklerde, partilerde birlikte gençlikleri geçmiş, birlikte yoldaşlık yaptıkları insanlar. Dolayısıyla da şu anda çok kolay anlaşabiliyorlar. HDP'nin üst yapısına baktığınızda da bunu çok rahat görüyorsunuz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce ağır ifadelerle tepki gösterdiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmesini eleştiren Destici, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Türkiye'de kaoslar ve siyasi krizler yaşanacağını öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına dair kararını kaldırmasına da tepki gösteren Destici, AYM'nin siyasi değil, hukuki karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Destici, siyasi partilerin bu dönemde Hazine yardımı almamaları, bu yardımı deprem bölgesine göndermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

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