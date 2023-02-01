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AA

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila ile BBVA Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, bir yıl öncesine oranla yüzde 38'lik artışla 6 milyar 420 milyon euroluk BBVA tarihinin en büyük kârını açıkladığı 2022 yılı sonuçlarını basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada 2023 yılı öngörüsü için "Yüksek belirsizliğin olduğu bir ortamda, 2022'ye benzer bir katkı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Genç, Türkiye ile ilgili tahminlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de farklı ekonomik parametreler var, örneğin enflasyon. 2022 yılında enflasyon yüzde 64 oldu. Bizim öngörümüz yüzde 45, hükümetinki yüzde 22 idi. Ama biz biliyoruz ki Türkiye uzun vadede çok önemli bir ülke" dedi.

Onur Genç, Türkiye'de yüksek enflasyonu hesaba katmamaları durumunda Garanti BBVA olarak 2022 yılındaki kârlarının 2 milyar euroyu bulduğunu hatırlattı.

BBVA olarak riskli durumlara karşı çok fazla tecrübeli bir banka olduklarını vurgulayan Genç, "BBVA olarak Türkiye'de de risklerimizi azaltıyoruz. Döviz kredi tutarımız 2015'te 21 milyar euro iken bunu şimdi 9 milyar euroya düşürdük" açıklamasında bulundu.

GARANTİ'DEN BEKLENTİNİN ÜSTÜ KÂR

Vila ise Garanti BBVA'nın beklentilerin üzerinde kâr elde ettiğinin altını çizdi.

Garanti BBVA'da hisse paylarını yüzde 86'ya çıkaran gönüllü pay alımının BBVA için "sermayeden çok fazla götürmeyen ucuz bir iş" olduğunu kaydeden Vila, "Türkiye'ye yatırımlar kısa değil uzun vadede. Türkiye'nin uzun vadede çok büyük bir pazar olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Diğer yandan Vila ve Genç, BBVA olarak tarihi kârın elde edildiği 2022 yılının sonuçlarını 'mükemmel' olarak değerlendirerek, Ukrayna-Rusya savaşı, jeopolitik sorunlar, enerji krizi, yüksek enflasyon gibi engellere rağmen 2023 yılından iyimser olduklarını belirtti.

Garanti BBVA’nın 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti BBVA'yı yüzde 86'lık sermaye payı ile bünyesinde bulunduruyor.