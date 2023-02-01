Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Şirketler
ABONE OL

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Vila: 'Türkiye'de beklentinin üstü kâr elde ettik'

Garanti BBVA'yı yüzde 86'lık sermaye payı ile bünyesinde bulunduran İspanya'nın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bankası, 2022'de kârını yüzde 38'lik artışla 6 milyar 420 milyon euroya çıkararak tarihi rekorunu kırdı. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, 2022'de Garanti BBVA'nın beklentilerin üzerinde kâr elde ettiğinin altını çizdi. BBVA CEO'su Onur Genç ise, "Türkiye'de farklı ekonomik parametreler var, örneğin enflasyon. 2022 yılında enflasyon yüzde 64 oldu. Bizim öngörümüz yüzde 45, hükümetinki yüzde 22 idi. Ama biz biliyoruz ki Türkiye uzun vadede çok önemli bir ülke" dedi. Garanti BBVA’nın 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşti

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Vila: 'Türkiye'de beklentinin üstü kâr elde ettik'
AA

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila ile BBVA Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, bir yıl öncesine oranla yüzde 38'lik artışla 6 milyar 420 milyon euroluk BBVA tarihinin en büyük kârını açıkladığı 2022 yılı sonuçlarını basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada 2023 yılı öngörüsü için "Yüksek belirsizliğin olduğu bir ortamda, 2022'ye benzer bir katkı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Genç, Türkiye ile ilgili tahminlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de farklı ekonomik parametreler var, örneğin enflasyon. 2022 yılında enflasyon yüzde 64 oldu. Bizim öngörümüz yüzde 45, hükümetinki yüzde 22 idi. Ama biz biliyoruz ki Türkiye uzun vadede çok önemli bir ülke" dedi.

Onur Genç, Türkiye'de yüksek enflasyonu hesaba katmamaları durumunda Garanti BBVA olarak 2022 yılındaki kârlarının 2 milyar euroyu bulduğunu hatırlattı.

BBVA olarak riskli durumlara karşı çok fazla tecrübeli bir banka olduklarını vurgulayan Genç, "BBVA olarak Türkiye'de de risklerimizi azaltıyoruz. Döviz kredi tutarımız 2015'te 21 milyar euro iken bunu şimdi 9 milyar euroya düşürdük" açıklamasında bulundu.

GARANTİ'DEN BEKLENTİNİN ÜSTÜ KÂR

Vila ise Garanti BBVA'nın beklentilerin üzerinde kâr elde ettiğinin altını çizdi.

Garanti BBVA'da hisse paylarını yüzde 86'ya çıkaran gönüllü pay alımının BBVA için "sermayeden çok fazla götürmeyen ucuz bir iş" olduğunu kaydeden Vila, "Türkiye'ye yatırımlar kısa değil uzun vadede. Türkiye'nin uzun vadede çok büyük bir pazar olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Diğer yandan Vila ve Genç, BBVA olarak tarihi kârın elde edildiği 2022 yılının sonuçlarını 'mükemmel' olarak değerlendirerek, Ukrayna-Rusya savaşı, jeopolitik sorunlar, enerji krizi, yüksek enflasyon gibi engellere rağmen 2023 yılından iyimser olduklarını belirtti.

Garanti BBVA’nın 2022 yılında net kârı 58 milyar 510 milyon 306 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti BBVA'yı yüzde 86'lık sermaye payı ile bünyesinde bulunduruyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı
İŞ-YAŞAM ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta arttı
ABD'de mortgage faizleri 4 ayın en düşük seviyesinde
İŞ-YAŞAM ABD'de mortgage faizleri 4 ayın dibinde
Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler
İŞ-YAŞAM Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak ...
İstanbul'da restoranlarda fiyatlar arttı
İŞ-YAŞAM Restoranlarda fiyatlar arttı
Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı
İstanbul'un enflasyonu ocakta yüzde 79.7 oldu
İŞ-YAŞAM İstanbul'un enflasyonu ocakta yüzde 79.7 oldu
İSO Türkiye İmalat PMI Ocak'ta 50,1'e yükseldi
İŞ-YAŞAM Eşik değeri aştı
Her iki tüketiciden biri market market geziyor
İŞ-YAŞAM Her iki tüketiciden biri market market geziyor
Arçelik Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi
İŞ-YAŞAM Arçelik GEI'ye girdi
Garanti BBVA'dan 2022'de 58.5 milyar lira net kâr
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA'dan 58.5 milyar TL net kâr

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.