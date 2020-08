BBVA ve Google’dan dijital bankacılıkta işbirliği

HABERTURK.COM

BBVA ABD, müşterilerine Google Pay aracılığıyla dijital bankacılık çözümleri sunmak için Google ile işbirliği yaptığını açıkladı

İşbirliği kapsamında, 2021 yılında FDIC (Finansal Mevduat Sigorta Kurumu) sigortalı dijital hesaplar Google Pay tarafından kullanıcılara sunulacak ve bu hesaplar BBVA ABD’nin mevcut altyapısının üzerine kurulacak. Başlangıç aşamasında Google tarafından kullanıcılara finansal içgörü ve harcama alışkanlıklarına yönelik araçlar sunulacak. BBVA bu işbirliği sayesinde aynı zamanda BBVA Open Platformu’nu geliştirme ve daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı bulacak.

Google ile işbirliği kapsamında görüş bildiren BBVA ABD Başkanı ve CEO’su Javier Rodríguez Soler, “Ocak ayında yeni 5 yıllık stratejik planımızı açıkladığımız zaman iki anahtar dayanağımızın dijital tekliflerimizle daha fazla müşteriye ulaşmak ve müşterilerimizin finansal iyiliğini artırmak için finans, dijital ve yenilik konularındaki uzmanlığımızı kullanmak olduğunu söylemiştik. Şimdi Google ile yaptığımız bu işbirliği de, özellikle hesap açmaktan para göndermeye ve finansal sağlığınızı anlamaya kadar finansal hayatımızı her şeyiyle dijital bir şekilde gerçekleştirme becerisinin kritik önem taşıdığı günümüz dünyasında bu çabamızı ortaya koyuyor. BBVA on yıllardır dijital dünyayı finans sektörü lehinde nasıl kullanabileceğine ve bunu yaparak aynı zamanda, müşterilerin finansal sağlıklarını yönetebilmeleri için daha çok ve daha iyi fırsatlar yaratmaya odaklandı. Google gibi şirketlerle yapılan iş birlikleri bankacılığın geleceğini temsil ediyor. Finans ve büyük teknoloji sektörleri bir arada çalıştığı zaman bundan en çok faydalanan her zaman tüketiciler olacak.” diye konuştu.