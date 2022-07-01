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BDDK Başkanı Akben: Kredi düzenlemesinin sermaye kontrolüyle alakası yok

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, ticari kredi kullandırılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili, "İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor." dedi. Akben, 300'ün üzerinde şirket düzenleme kapsamında olduğunu belirtti

BDDK Başkanı Akben: Kredi düzenlemesinin sermaye kontrolüyle alakası yok
HABERTURK.COM

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, NTV'de soruları yanıtladı. Ticari kredi kullandırılmasına yönelik düzenlemeye değinen Akben, "İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz aldığını gördük. Bu düzenlemenin sermaye kontrölü ile alakası yok. Bu finansal istikrarın sağlanması konusunda önem arz ediyor. Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor." dedi

BDDK'nın yaptığı düzenlemede döviz varlığı 15 milyon TL’yi aşan ve cirosu ile aktif büyüklüğünün yüzde 10’undan fazla dövizi olan şirketlerin TL kredilere erişimini engelliyordu.

BDDK'nın açıklamasında bazı şirketlerin, döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz pozisyonu tuttuklarına değinilmişti.

Akben, açıklamasında "Hızlı kredi artışı ve kredilerin verimli alanlarına yönlendirilmemesi bazı risklere yol açıyor. Bu çerçevede istihdama katkı sunan sektörleri desteklemek için biz bunları selektif alanlara katkı sağlasınlar diye buralara yönlendirdik. Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik." dedi.

Akben, 300'ün üzerinde şirketin düzenlemeye tabi olduğunu belirtirken, "Biz kararı alırken şöyle şartlar getirdik; bunlar bağımsız denetime tabi şirketler olsun, bilançodaki değer 15 milyon TL'nin üzerinde döviz karşılığı ifade etsin, aktif toplamının yüzde 10'undan fazlası hangisi ise bunlar olsun. Bu 3 şartı taşımak zorunda. Bu, şirketler bazında uygulanan bir karar. Şahısları ilgilendiren bir karar değil." dedi.

Akben açıklamasında, "kararın iyileştirilmesi gereken yanları olacaktır. Uygulamayı piyasayı daha rahatlatıcı bir hale getireceğiz. İsteğimiz şu; ucuz TL kredi ile döviz alıp altın alıp bunları pozisyon tutmayın, yatırım yapın, istihdam üretin bu alanlarda kulanın." ifadelerini kullandı.

Haber Görseli: İHA

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