Bebeğe bile acımadılar, ateş açtılar!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bakırköy'deki bir gece kulübünün önünde saldırı yaşandı. Şehir eşkiyaları kapı önündeki müşterilere aldırmadı. Bebek arabası ile yoldan geçen babaya kurşun yağdırdı.
Giriş: 31.07.2024 - 19:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:52
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bakırköy'deki bir gece kulübünün önünde saldırı yaşandı.
Şehir eşkiyaları kapı önündeki müşterilere aldırmadı.
Bebek arabası ile yoldan geçen babaya kurşun yağdırdı.
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