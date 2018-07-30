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Bu bilgiye göre örneğin; koyu renk saç ve göz, kıvırcık saç, büyük burun, geniş bir çene kalın dudaklar gibi özellikler baskın iken, kızıl ve açık renk saç rengi, açık ten rengi, mavi ve gri göz rengi, solaklık gibi özellikler zayıf olarak belirleniyor...