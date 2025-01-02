Bebeğiniz sizi duyuyor mu? Anne karnındaki bebekler dışarıdan gelen sesleri ne kadar algılar?

BEBEKLERİN KULAKLARI NE ZAMAN GELİŞİR?

Bebeğinizin kulakları ilk haftalardan itibaren gelişmeye başlar, ancak tam olarak üçüncü trimesterin sonuna kadar tamamlanmaz. Kulak, iç kulak, orta kulak ve dış kulak olmak üzere üç bölümden oluşur. Her bölüm farklı bir zaman diliminde gelişir: