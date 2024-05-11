Bebeğinizin ateşi yükseldiğinde paniklemeyin: Bu hızlı ateş düşürme yöntemlerini deneyin!

5. DİNLENMELERİNE İZİN VERMEK

Ateş, çocuğunuzun vücudunu yorabilir bu yüzden dinlenmelerine izin vermelisiniz. Yani, uyuyan bir çocuğu uyandırıp ona ateş ilacı verilmemelidir. Ayrıca, biraz sabırlı olmak daha iyi olabilir, çocukların ateşi genellikle 2 veya 3 gün içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak bu durum çok yüksek ateş için geçerli değildir, böyle bir durumda hemen doktora gidilmesi öneriliyor.