Serdivan’da zabıta ekipleri, Bağlar Caddesi üzerinde dilenen kişileri alarak Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne getirdi. Dilenen kişilerin üzerlerinden farklı miktarda paralar çıkarken, en yüklü para ise kucağında bebeğiyle dilenen H.A.’nın üzerinden çıktı. H.A.’nın üzerinden 11 bin 430 TL çıktı. H.A. ve dilenen diğer kişiler hakkında Kabahatler Kanunu’nun 33 maddesine göre dilencilik yapmaları nedeniyle işlem yapıldı.