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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'daki cinayet "töre" infazı çıktı! Kucağında bebekle yürürken öldürülmüştü - Güncel haberler
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İstanbul'daki cinayet "töre" infazı çıktı! Kucağında bebekle yürürken öldürülmüştü

İstanbul'da, kucağında bebekle yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Hatice Haci'nin ölümündeki sır perdesi aralandı. Hatice Haci'nin, 17 yaşındaki kardeşi tarafından öldürdüğü iddia edildi. Polis olayda silah kullanan kişi olarak belirlediği şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor. Gözaltında alınan Hatice Haci'nin anne baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 9 kişinin sorgusu sürüyor

İstanbul'daki cinayet
Bebekle yürürken öldürülmüştü, "töre" infazı çıktı!
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DHA

İstanbul'da, kucağında bebekle yolda yürürken silah saldırıya uğrayan Hatice Haci'nin ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, kucağında bebekle yolda yürüyen Hatice Haci uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Haci, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SURİYE'DEN İSTANBUL'A KAÇMIŞ

Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Polis soruşturması sonucu öldürülen Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi.

AİLESİ GERİ DÖNMESİ İÇİN TEHDİT EDİYORMUŞ

Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi.

KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Polis soruşturması sonucunda Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet işleyen 17 yaşındaki kardeş A.H.'nin halen firarda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltında tutulan ve cinayetin azmettiricileri oldukları iddia edilen aralarında Hatici Haci'nin anne, baba ve kardeşlerinin bulunduğu 9 kişinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediliyor.

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