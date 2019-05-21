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Bebek bakıcısı gibi işe girip 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı

Genel

İstanbul'da bebek bakıcısı olarak işe başladığı evlerden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu şüpheli tutuklandı. Türkmenistan uyruklu Maftuna S.'nin Ataşehir'de bir evden 40 bin lira, Bakırköy'de ise 60 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edildi

İstanbul

İstanbul'da bebek bakıcısı olarak çalıştığı evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı.

 


AA'nın haberine göre, Ataşehir'de polise şikayette bulunan E.Ö, internetten buldukları Türkmenistan uyruklu "Dilara" isimli bebek bakıcısının, işe başladıktan bir gün sonra eşinin kaza yaptığı bahanesiyle evden aceleyle çıktığını ve dönmediğini, evde yaptığı incelemede 40 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını anlattı.

 


Bakırköy'de yaşayan E.A. da kendini "Fazilet" olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu bakıcıyı 14 Nisan'da işe aldığını, kadının bir gün sonra kargo alma bahanesiyle evden çıktığını ve dönmediğini belirterek, evden 60 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli kadının kimliğini tespit etti. Polis, Beşiktaş'ta bir restoranda erkek arkadaşıyla buluştuğu belirlenen kadını, düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Maftuna S. (35) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Maftuna S.'nin ziynet eşyalarını çaldıktan sonra kaçış anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kadının binaya giriş anı görülüyor. Daha sonra da binadan çıkıp koşarak kaçtığı yer alıyor.

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