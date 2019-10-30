Bebek gibi kusursuz güzel bir cilde sahip olmanın püf noktaları nelerdir?

Kadınların ciltleri çok önemli bir detaydır. Cildin pürüzsüz ve canlı olması ile hem yaptıkları makyaj daha iyi duracaktır; hem de cildin geç yaşlanması sağlanmış olacaktır. Cildin daha iyi görünmesi ve güzel durması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gereklidir. Özen gösterilerek ve dikkat edilerek hareket etmek cildin sorun yaşamasını önleyen en önemli etkendir.
Güzel bir cilde nasıl sahip olunur?
- Öncelikle düzenli olarak su tüketimini sağlamalısınız.
- Her sabah yüzünüzü mutlaka soğuk suyla yıkayın; kanın hareket etmesi ve cildin canlanması açısından gereklidir.
- Gözaltı torbaları ve gözaltı şişlikleri için; buz kompresi ya da çay poşetiyle kompres yapın.
- Sık sık makyaj uygulaması yapmayın. Makyaj yapınca mutlaka temizlemeden yatmayın.
- Sabahları yüzünüzü yıkadıktan sonra nemlendirici kremi mutlaka uygulayın. Cildin nemsiz kalması bozulmasına neden olacaktır.
- Tüm cilt tipleri için mutlaka haftalık peeling uygulaması yaparak ölü deriden cildi arındırmalısınız.
- Maske uygulaması yaparak cildin beslenmesini ve yağlı ciltlerin de yağdan arındırılmasını sağlamalısınız.
- Her mevsim güneş koruyucu kremi mutlaka kullanmalısınız.
- Gün içerisinde taze meyve suyu içerek cildinize ihtiyacı olan C vitamini sağlamış olursunuz.
- Günlük bakım ve temizlik uygulamaları sabah ve akşam mutlaka düzenli olarak yerine getirilmelidir.
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