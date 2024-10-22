Bebek katili yenidoğan çetesi ve soruşturmaya ilişkin OHSAD'dan açıklama

Türkiye günlerdir yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve bazı bebeklerin ölmesine neden olan 'yenidoğan çetesi'ni konuşuyor.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nden (OHSAD), 21 şüpheli, en az 12 bebeğin ölümlerine ve soruşturmaya yönelik açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul’daki bazı özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan bebek ölümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yönelik fatura usulsüzlüğü iddiaları, hem vatandaşlarımız hem de sektörümüz için derin bir üzüntü ve endişe kaynağı olmuştur. Bu trajik olaylar, sağlık hizmetlerine olan güveni sarstığı gibi, sektördeki tüm paydaşların itibarını da zedelemektedir.

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Her bir kaybın tarifsiz bir acı olduğunu biliyor ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gereken tüm adımları atacağımızı belirtmek isteriz" denildi.

"DÜRÜST VE ETİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE BAĞLI TÜM ÖZEL HASTANELERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ GÖLGELEMEMELİ"

Özel hastanelerin, Türkiye'nin sağlık sistemine önemli katkılar sağladığının kaydedildiği açıklamada, "Her meslekte ve her sektörde suçlular olduğu kadar kahramanlar da vardır. Ölen bir bebek için hıçkırarak ağlayan bir hemşire ya da gecesini gündüzüne katıp gayret eden nice hekimlere çokça şahit olmaktayız.

İnsanlık var olduğu müddetçe suçlular olacaktır. Mesleğini kötüye kullanan kişi ya da kişilerin işleyeceği bir suç, bir mesleği bütünüyle zan altında bırakmamalı, bir kuruluşu, bir hastaneyi, ya da bir sektörü toptan karalamamalıdır. Kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın, hekimliğin kutsallığına gölge düşmesine müsaade edilmemeli, dürüst ve etik çalışma prensiplerine bağlı tüm özel hastanelerin güvenilirliğini gölgelememelidir" ifadelerine yer verildi.