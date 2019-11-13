Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik bir çalışma yürüttü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında Diyarbakır'dan Malatya'ya uyuşturucu sevk edeceği belirlenen Ş.E. adlı kadını yakın takibe alındı. İstihbarat Şubesi'nin de destek verdiği operasyonda Ş.E. kent merkezinde Halep Caddesi üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

MAMADAN SAF KOKAİN ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şubesi ile gerçekleştirilen ortak çalışma neticesinde Ş.E, Halep Caddesi üzerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, şüphelinin çantasından çıkan ve içinde bebek maması bulunan kavanozdan 25.65 gram saf kokain bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.