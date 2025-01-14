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        Haberler Gündem 'Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu' toplandı

        'Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu' toplandı

        İstanbul'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:47
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        'Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu' toplandı
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        'Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu', AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Türk Tabipler Birliği (TTB), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Özel Hastaneler Platformu, İstanbul Tabip Odası yetkililerini dinlemek üzere toplanan komisyona; TTB Başkanı Alpay Azap, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Ömer Yavuz Namlı katıldı.

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        "İSTANBUL'DA MAĞDUR AİLELERLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

        Komisyon Başkanı Şan, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirterek, "Araştırma alanımıza giren konularda yapmış oldukları çalışmaları ve önerilerini dinlemek üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızdan Türk Tabipleri Birliğini ve ilgili dernekleri davet ettik. Sağlık sistemimizin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek noktasında meslek kuruluşları ve derneklerin katılımı son derece önemlidir ve ortaya koyacakları görüşler raporumuzun şekillendirilmesinde yol gösterici olacaktır. Bugünkü toplantımızda yapılacak sunumların sadece sağlık alanındaki sorunları tespit etmekle kalmayacağına, aynı zamanda bu sorunlara yönelik atılacak adımların daha somut ve etkin olmasını sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca planladığımız üzere, yarın, 2 günlük çalışma ziyaretimizi gerçekleştirmek üzere İstanbul'a hareket edeceğiz. Mağdur ailelerle bir araya geleceğiz; devamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, SGK İstanbul İl Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi ve komuta kontrol merkezinde incelemelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

        "DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNDE YÖNETMELİKTE EKSİK VAR"

        Komisyon Başkanı Şan'ın ardından söz alan TTB Başkanı Alpay Azap, komisyon yetkililerine sunum yaptı. Azap, 2219 Sayılı 'Özel Hastaneler Kanunu'nun 1993 yılında yürürlüğe girdiğini ve kanun üzerinde bu zamana kadar yapılan değişikliklerden bahsetti. Azap, özel hastane denetimleri ile ilgili yapılan hukuki süreçleri özetlemesinin ardından, "Komisyonumuz daha önce SGK'yı dinledi. Ben de o tutanakları okuma fırsatı buldum, orada da gördüğünüz üzere, hani bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda uygulanan yaptırımlar, yargı yolu açık olduğu için hastanelerin yargıya başvurduğunu, işte, örneğin bir hastanenin tam 189 dava açtığını ve bu nedenle de bu eksikliklerin bir türlü giderilemediğini görüyoruz. Demek ki aslında burada denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesiyle ilgili yönetmelikte bir eksiklik olduğunu da görmüş oluyoruz. Denetimle ilgili kısaca söylemek istediklerimiz bunlar, bunun mutlaka daha sıkı müeyyidelere bağlanması ve belli bir takvime bağlanması gerektiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

        KOMİSYON TOPLANTISI SÜRÜYOR

        TTB Başkanı Alpay Azap'ın sunumunun ardından komisyon toplantısı, Özel Hastaneler Platformu Başkanı Ömer Yavuz Namlı'nın bilgilendirmesi ile devam ediyor. Sunumların ardından milletvekillerinin görüş, öneri ve sorularına geçilecek.

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