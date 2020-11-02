Bebek Yağı Nedir? Bebek Yağı Faydaları Nelerdir?

Bebek yağının içeriğine baktığınızda; E vitamini, zeytinyağı, papatya yağı, lavanta yağı, buğday tohumu yağı ve heliantus yağı bulunduğunu görebilirsiniz. Tüm bu bitkisel yağlar cildi korumak için bir araya getirilmiştir. Piyasada yer alan bazı bebek yağları ise mineral yağlardan elde edilmektedir. Bu mineral yağdan elde edilen bebek yağları, sağlık için tehlike oluşturmaktadır. Uzun zamandır, özellikle de bebeklerin cildini korumak için tercih edilen bebek yağları, annelerin popüler bir bakım ürünü olarak hem kozmetik reyonlarında hem de anne çantalarında yerini almış bulunuyor. Genellikle bebeklerde kullanıldığı için adının “bebek yağı” olarak akıllarda kaldığını belirtmeden geçemeyeceğiz.

Bebek Yağı Faydaları Nelerdir?

• Bebeklerin hassas ciltlerini rahatlatmak için dikkat çekiyor.

• Sadece cilt bakımında değil, cildinize bulaşan boyaları temizlemek için de etkilidir. Bebek yağı ile makyaj temizleyerek, cildinizi makyajdan arındırabilirsiniz. Cildinizi temizler.

• “Bebek yağı çatlaklara iyi gelir mi?” diye merak edenlere de müjde verelim. Hamilelik döneminde bebek yağı kullanıldığında, karın kısmında çatlak oluşumunu ve gerilmeyi önler.

• Topuklarınızda çatlak oluşuyorsa, topuklara sürüldüğünde çatlakları giderir ve yumuşak bir doku sağlar.

• Kolye gibi aksesuarlarınız birbirine karıştığında ufak çaplı bir stres yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda aksesuarınızı bebek yağı ile açabilirsiniz.

• Uzun süre cildinizde kalmış yara bandını çıkarırken bebek yağı kullanırsanız, cildinizi acıtmadan bandı kaldırabilirsiniz.

Bebek Yağı Yüzünüze Faydaları Nelerdir?

Bebek yağının içerisinde bulunan yağlarda bolca; A vitamini ve E vitamini bulunmaktadır. Bu vitaminler; cildi canlandıran, ölü hücreleri yenileyen ve ciltte yağlanmayı azaltan vitaminlerdir. Bu özelliklere sahip bebek yağının yüz için faydalarına değinecek olursak, neredeyse birçok kozmetik ürününe taş çıkartan faydaları karşımıza çıkacaktır.

• Kimyasal madde içeren makyaj temizleme suyu yerine, gönül rahatlığı ile bebek yağı kullanabilirsiniz. Cildinize yumuşaklık verirken gözeneklerinizi de temizleyecektir.

• Göz altında oluşan morlukları bir türlü geçiremiyorsanız, bir de bebek yağını deneyin. Çünkü bebek yağı göz çevresindeki kan dolaşımını hızlandıracak ve göz altı morluklarını giderecektir.

• Kurak, soğuk ve sert iklimlerde yaşayan insanların dudaklarında çatlamalar meydana gelir. Bu gibi durumlarda bebek yağı dudaklarınıza canlılık getirecektir.

• Kuru ciltlere sahip biriyseniz, cildinizi nemlendirmek için bebek yağını tercih edebilirsiniz. Vücudunuzun nem dengesini sağlayarak her zaman sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Bebek Yağı Nasıl Kullanılır?

Bebek yağı kullanımı, amacına göre değişmektedir.

• Saçlarınız için kullanmak istediğinizde öncelikle saçlarınızı saf su ile nemlendirmelisiniz. Sonrasında saç uçlarına bebek yağı sürebilirsiniz. Yağlı bir yapıya sahip olduğu için, ıslak saç üzerine uygulanması tavsiye edilir.

• Dudaklarınızı nemlendirmek ve çatlaklardan korumak için, 1 tatlı kaşığı bebek yağı içerisine bir iki damla limon suyu ve çay kaşığı ucunda şeker ekleyin. Bu karışımı dudaklarınıza uygulayın. Anında dudaklarınızın yenilendiğini ve canlandığını fark edeceksiniz.

• Stresli günler sonrasında üzerinizden gerginliği atmak için, bilek içine ve şakaklara bebek yağı ile masaj yapabilirsiniz. Kan dolaşımınızı hızlandırıp vücudunuzu stresten arındıracaktır. Aynı işlemi göz altındaki morluklar için de deneyebilirsiniz.

• Cildinize bulaşan boyaları temizlemek için de kullanmak istediğinizde, boyalı bölgeye bir iki damla bebek yağı dökün ve pamuk ile temizleyin.

• Topuklarda oluşan çatlakları önlemek için, uykudan önce bebek yağını topuklarınıza sürün ve pamuklu bir çorap giyip uyuyun. Sabah uyandığınızda topuklarınızın yumuşacık olduğunu görebilirsiniz.