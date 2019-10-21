Bebeklerde gaz sancısı gerek anne ve babaların gerekse de bebeklerin en büyük sorunudur dolayısıyla bebeklerde gaz sancısı problemini mercek altına aldık ve tüm sorularınızı yanıtladık.

Bebeklerde Gaz Sancısı Ne Zaman Başlar VeNe Zaman Geçer?

Bebeklerde gaz sancısı son derece yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu zaman olarak, bebekler doğduktan 2 hafta sonra başlamaktadır. 4. Haftada gaz sancıları en yüksek seviyesine ulaşır. Genel olarak 6 İla 9 Ay arasında olan bebeklerin gaz sorunu ortadan kalkar. 1. Yaşına girdiğinde ise gaz sancılarından eser kalmamış olur. Bu durum her bebek için geçerli olmamakla birlikte bazı bebeklerde ise yok denecek kadar az olabilmektedir. Bu durumda ailelerin bir doktordan yardım alması son derece önemlidir.

Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Giderilir?

Özellikle yaz aylarında bebeğinizi her gün yıkayabilirsiniz. Bebeğinizin rahatlamasını sağlamanın yanında gazının çıkmasına da yardımcı olacaktır.

Bebeğinizin altını sık sık değiştirin ve pişik olmasını engelleyin.

Bebeğinizi belli aralıklarla besleyerek bebeğinizin anne sütünü sindirmesini sağlayın. Bebeğin uzun bir süre anne sütü ile beslenmesi gerekiyor.

Anne sütüyle beslenen bebeklerde genellikle gaz sancısı daha az olur ya da olsa bile çok kısa sürer.

Özellikle ayaklarını üşütmemeye özen gösterin.

Emziren annelerin gaz yapıcı yiyeceklerden uzak durmaları gerekmektedir.

Bebeğinizi çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda bulundurmamaya özen gösterin.

Emzirirken bebeğin hava yutmamasına dikkat edin. Bu sebeple biberon ve memenin bebeğin ağzını tam doldurmasını sağlayın. Hava yutan bebeğin karnı şişecek ve acı çektiği için daha çok ağlayacaktır.

Bebeklerde gaz nasıl çıkarılır?

Bebeklerin gaz sancısını geçirmenin en temel yollarından birisi masajdır. Ebeveyinler masaj ile bebeklerini rahatlatarak gaz sancısını daha hafif geçirilmesini sağlayabilirler. Bebeğinize uygulayabileceğiniz gaz çıkarma yöntemleri ve masajları şu şekildedir.

Bebeğinizi omzunuza yaslayarak sıkıca tutun ve bir elinizle poposunun altından kavrayın ve diğer elinizle sırtına hafif vurun veya ovalayın.

Bebeğinizin yüzü yana bakacak şekilde kucağa yatırma yani midesi bir bacağının, yüzü de diğer bacağının üzerinde yana bakacak şekilde kucağınıza yatırın. Bir elinizle bebeğinizi sıkıca kavrayıp ve diğer elinizle hafifçe sırtına vurun veya ovalayın.

Bebeğin kafası öne doğru olacak şekilde bir elinizle göğüs bölgesine destek vererek kucağınıza oturtun ve kafasının öne düşmemesine gayret ederek diğer elinizle sırtını ovalayın veya hafifçe vurun.

Karnı, elinin ya da kolunun üzerine gelecek şekilde, bebeğini dirseğinin kıvrımına yerleştirip sırtını ovun. Bu pozisyonda sizin yürümenizde gazın sarsıntıyla dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Bebeğinizi yere ya da dizinizin üzerine yatırın, bebeğinizin ayak parmaklarını burnuna değinceye kadar bacaklarını ileri doğru hafifçe itin. Bu, hem etkili hem de eğlenceli bir yöntem.

Bebeklerde Gaz Sancısına Ne İyi Gelir, Bitkisel Çözümler Nelerdir?

Bebeğiniz için bir çay bardağı suya bir çay kaşığı kimyonu kaynatıp soğuduktan sonra süzerek bebeğinize tok karnına çok az verebilirsiniz. Kimyonda bebeğinizin rahatlamasını sağlayacaktır.

Anason Çayı: Anason, ağrılara ve krampları ortadan kaldırarak bebeklerin rahatlamasını sağlamaktadır. Aynı zamanda uyku yapan anason çayı bebeklerinizin rahat uyumasına yardımcı olmaktadır.

Dereotu: Gaz sancılarını azaltacağı gibi annelerin sütünü de arttırmaktadır.

Çörek Otu: Çörek otunu su içerisinde 1-2 dakika kaynatın. Kaynatılan su soğuduktan sonra günde 1-2 çay kaşığı vererek gaz sorununa çözüm bulabilirsiniz.

Emziren Anneler Hangi Besinleri Tüketmelidir?

Emziren annelerin en büyük sorunudur tüketmeleri gereken besinler. Çünkü annenin yediği her türlü besin sütten bebeğe geçmektedir. Annelerin tüketmesi ve tüketmemesi gereken besinler aşağıda belirtilmiştir.

Klasik Olarak Gaz Artıran Yiyecekler

Çiğ olarak tüketilen bazı sebze ve meyveler gaz sancısı yapabilir. Annelerin bu durumda her sebzeyi ve meyveyi deneyerek tüketmesi gerekiyor. Bazı annelerde hiçbir sorun teşkil etmezken, bazılarında gaz sancısını ortaya çıkartabilir. Annelerin bu besinlerden mümkün olduğu kadar uzak durması gerekiyor. Ya da Bu besinleri farklı yöntemlerle yemeyi de mutlaka denemeleri gerekiyor. Örneğin; sebzeleri pişirerek, meyveleri komposto yaparak tüketebilirsin. Çiğ meyve ve sebzeler, özellikle brokoli, Karnabahar, kereviz, pırasa, enginar, greyfurt ayrıca kuru baklagiller ve süt ürünleri dikkat edilmesi gereken besinlerdir.

Faydalı Olan Besinler İse;

Yumurta, yoğurt, çemen tohumu, su, sarımsak ve soğan bol tüketilmelidir.

Emziren Annelerin Tüketmesi Gereken Bitki Çayları Nelerdir?

Emziren anneler, sadece tükettikleri besinlere değil, aynı zamanda tükettikleri çaylara da dikkat etmesi gerekiyor. İşte annenin tüketebileceği çaylardan bazıları şunlardır.