Bebeklerde gözyaşı kanalı tıkanıklığı masajla düzelebiliyor

Bebeklerde doğumdan sonraki ilk haftalarda görülen göz sulanması ve çapaklanma, çoğu zaman ciddiye alınmasa da altta yatan neden doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığı olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşık, söz konusu belirtilerin çoğunlukla doğuştan gözyaşı kanalı tıkanıklığından kaynaklandığını belirterek, zamanında müdahalenin önemine dikkati çekti.

Gözyaşının normalde göz pınarındaki küçük deliklerden gözyaşı kesesine, oradan da burun boşluğuna aktığını kaydeden Aşık, bebeklerde bu kanalın burun tarafında ince bir zarla kapalı olabileceğini ifade etti.

Söz konusu durumun gözyaşının dışarı akmasına ve zamanla çapaklanmaya yol açtığını vurgulayan Aşık, bazı bebeklerde gözyaşı kesesi bölgesinde şişlik de görülebileceğini aktardı.

Tedavinin temelini doğru uygulanan masajın oluşturduğunu aktaran Aşık, "Göz pınarının hemen iç kısmında bulunan gözyaşı kesesine, günde en az 10 kez, yaklaşık 1 dakika boyunca bastırarak yapılan masaj sayesinde bebeklerin yaklaşık yüzde 95'inde kanal kendiliğinden açılabiliyor. Masaj, kesede basınç oluşturarak alttaki zarın açılmasını sağlıyor. İki göz etkilenmişse masaj her iki tarafa da uygulanabilir" değerlendirmesini yaptı.

"ENFEKSİYONDA ANTİBİYOTİKLİ DAMLA VE MERHEM DE KULLANILMALI"

Bazı bebeklerde gözyaşı kesesinin enfekte olabileceğini ve bu durumun yoğun çapaklanma, şişlik ve göz kapaklarında kızarıklığa yol açabileceğini kaydeden Aşık, tedavide masajın yanı sıra antibiyotikli damla ve merhemlerin gözü rahatlatacağını ifade etti.

Masajla düzelmeyen ve sık enfeksiyon geçiren bebeklerde "probing" adı verilen sondalama işleminin uygulanabildiğini belirten Aşık, şunları kaydetti: "Bu işlem, genel anestezi altında yaklaşık 10 dakika sürüyor ve başarı oranı yüzde 95'lere ulaşabiliyor. Bazı olgularda silikon tüp entübasyonu da gerekebilir. Tedavi, 1 yaşından sonraya bırakılmamalı. Masajı doğru uygulayan ailelerde 1 yaşına kadar beklemek, uygun. Ancak kontrol aksatılırsa kanal yapısındaki zar kalınlaşabilir ve tedavi zorlaşabilir. Bu nedenle bebeklerin düzenli göz kontrollerinin ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor."