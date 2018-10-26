Bebekleri giydirirken dikkat edilmesi gereken 10 kural

Soğuklar kendini göstermeye başladı. Soğuk hava ve sert rüzgar bebekleri birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakabiliyor. Bu yüzden bebeklerin nasıl giydirileceği çok önemlidir. Özellikle küçük bebeklerin çok kolay ısı kaybedebilecekleri için soğuğa karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nermin Tansuğ kış aylarında bebeklerin nasıl giydirilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi

* Genellikle fanila gibi ince pamuklu giysi üzerine kalın yünlü bir kazak giydirilir. Oysa tek kat kalın giysi yerine üst üste pamuklu, yumuşak ve vücudu saran ince giysiler giydirildiğinde aralarındaki hava tabakası bebeği üşümekten korur. Dışarı çıkıldığında bu giysilerden en üsteki yün olduğunda daha iyi korur. Ortam sıcaklığı değiştiğinde gerektiğinde bir kat azaltılır veya artırılır. Bu yöntem ile bebeği sıkan, ağırlaştıran kıyafetlerden bunalması engellenir.

* Çok soğuk havalarda dışarı çıkıldığında ısıyı koruyan, soğuğu geçirmeyen kuş tüyü tulum tarzı giysiler uygundur.

Vücut ısısının büyük kısmı baştan kaybedildiğinden mutlaka kulakları örten şapka, eldiven, kalın çoraplar ve botlar giydirilmelidir.

* Yürüyen bebeklerde, yağmurlu havalarda botların su geçirmediğinden emin olunmalıdır.

* Arabayla dışarı çıkıldığında aşırı ısınmayı önlemek için şapka ve üstündeki giysilerden bir katı çıkartılabilir ya da araba serinletilir. Eğer otobüs gibi toplu taşıma aracında ise elbisesinin bir kısmını çıkartılabilir.

* Bebek arabası ile dışarı çıkıldığında arabanın içine koruyucu ve soğuğu önleyici bir örtü ve bebeğin üzerine de ayrı bir battaniye örtülmelidir. Ya da bebek arabalarında kullanılan zarf gibi giysiler giydirilebilir. Yağmurlu, rüzgarlı havalarda arabanın koruyucu rüzgarlığı kullanılmalıdır.

* Rüzgarlı bir havada dışarı çıkıldığında bebeğin rüzgara karşı açık kalan kısımlarına çatlamayı önlemek için hafif bir nemlendirici sürülmelidir.

* Karlı ve güneşli havada dışarıda kalınacaksa bebeğin cildini korumak için siperli şapka giydirilmeli, yüzüne güneşten koruyucu ürünler sürülmelidir. Çünkü kar güneşin ultraviyole ışınlarının yüzde 85’ini yansıttığı için en az yaz güneşi kadar tehlikeli olabilir ve güneş yanığı oluşturabilir. Özellikle bebeğinizin hassas cildi için bu tehlikeli bir durumdur.

* Kış aylarında doğan bebekler üşümemesi için sıkı sıkı giydirildiğinden yaşamlarının ilk aylarında güneşle tanışamazlar. Oysa güneş ışığı aracılığıyla vücutta aktif hale gelen D vitamini, kemiklerin gelişimi için önemlidir. Bu nedenle, havanın güzel olduğu günlerde kolları ve yüzü açık kalacak şeklide mutlaka 10-15 dakika güneş ışığına çıkartmalıdır.

Soğuk havada ısı üretimi için daha çok kalori gerekir. Öğünlerinde kalori miktarı biraz artırılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ