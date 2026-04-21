        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ duyurdu: 21 Nisan Salı İstanbul elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        21 ilçede elektrik kesintisi: 21 Nisan Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 21 Nisan Salı günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta kesilecek? İşte21 Nisan 2026 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 01:47
        İstanbul elektrik kesinti programı belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama sayfasına ilişkin araştırmalar hız kazandı. İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 21 Nisan 2026 Salı günü 21 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 21 Nisan Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında 21 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Bayrampaşa

        Beşiktaş

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenler

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

