AYEDAŞ ve BEDAŞ 30 Ağustos Cumartesi günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenirken, BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilenmektedir. Elektrik kesintisi yaşananlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 30 Ağustos BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...