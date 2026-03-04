Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik ücreti 2026: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücretine zam mı geldi, ne kadar oldu?

        Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı, ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti 2026

        Askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirmek isteyen binlerce genci ilgilendiren bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin detayları paylaşarak, bedelli askerlik ücretinin memur maaş katsayısına bağlı mevcut sistemde yeniden düzenlendiğini açıkladı. Peki, 2026 Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı, ne kadar oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bedelli askerlik ücreti yapılan son açıklamaların ardından gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, zam geldi mi, nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yüzde 25'lik artışla 416.361 TL'ye yükselecek.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.

        3

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bedelli askerlik başvuruları askerlik şubelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar ödeme işlemine geçebiliyor.

        Başvuru şartlarına uyan yükümlüler ödemelerini; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yapabiliyor.

        Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu?
        Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu?
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Yeni normal: 1 sene kurak, 1 sene aşırı yağış!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Game of Thrones evreni beyazperdeye taşınıyor
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Trafikteki tartışmada araca çarptı!
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı