Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? 2026 Mart Ziraat Bankası emekli promosyonuna nasıl ve nereden başvurulur?
Ziraat Bankası emekli promosyonu mart ayında en çok araştırılan konu başlığı oluyor. Banka emeklilere özel olarak 40 bin TL tutarında, 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Maaşını Ziraat Bankası'na taşımak isteyen emekliler şartları araştırıyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? 2026 Mart Ziraat Bankası emekli promosyonuna nasıl ve nereden başvurulur?
Ziraat Bankası, SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesi sunuyor. Güncel promosyon tablosu açıklandı. İşte 2026 Mart ayında geçerli olan Garanti BBVA emekli maaş promosyonu detayları...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI 2026
Banka maaşını taşıyanlara özel olarak 40 bin TL tutarında, 0 faizli kredi imkânı sunuyor. Kredide 12 ay vade ile geri ödeme kolaylığı sağlanıyor.
Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami %25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı.
0 TL-9.999,99 TL 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER?
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.
Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.
Promosyon başvurularınızı nasıl yapabilirsiniz?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.