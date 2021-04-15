Bedelsiz sermaye artırımı nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin kendi iç kaynaklarını kullanarak yapmış oldukları ve ortaklarından herhangi bir bedel istemeden hisse senedi dağıttıkları bir sermaye artırımıdır. Bu sermaye artırımı şirketler için finansman sağlamaz fakat bazı sebepler şirketleri bedelsiz sermaye artırımı yapmaya teşvik eder. Örneğin, duran varlık karlarından elde edilen sermaye artırımlarıyla şirket vergi avantajına sahip olabilir veya enflasyon nedeniyle şirket sermayesi kritik bir seviyeye gerilediyse sermayeyi ayaklandırmak adına bedelsiz sermaye artırımı uygulanabilir.

Bu uygulama, şirketlerin piyasa değerleri üzerinde bir etkide bulunmaz. Fakat bunun hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi genel olarak tartışmalı bir konu. Genel kanı, sermaye artırımı haberinin çıkmasıyla uygulandığı günler arasında hisse fiyatlarının olumlu etkilendiği, fakat ardından fiyatların düşük performans göstermeye meyilli olduğu yönündedir.