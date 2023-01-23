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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedia Akartürk estetik yaptırdı

Bedia Akartürk, estetik operasyonu geçirdi. Yüzünü gerdiren ünlü türkücünün son hali gündem oldu

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  • Bedia Akartürk estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    81 yaşındaki Bedia Akartürk, birçok ünlü isim gibi estetik modasına uydu.
  • Bedia Akartürk estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Yüzünden estetik operasyonu geçiren Bedia Akartürk'ün son hali, sosyal medyada gündem oldu. 
  • Bedia Akartürk estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Hayranları, Bedia Akartürk'ü tanımakta güçlük çektikleri yönünde yorumda bulundu. 
  • Bedia Akartürk estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    BEDİA AKATÜRK HAKKINDA

    Bedia Akartürk 4 Şubat 1941'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmedi. 

    Bedia Akartürk, kariyerine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı. Daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan Akartürk, 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçti.
  • Bedia Akartürk estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    Bedia Akatürk, kariyerini Ankara Radyosu'nda devam ettirdi ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli oldu. 

    Sanat hayatında 6 sinema filmi ve birçok albüme imza atan Bedia Akartürk, 7 ilden fahri hemşehrilik unvanına layık görüldü. 

     
  • Bedia Akartürk estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    BEDİA AKARTÜRK'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER

    250'nin üzerinde plaket
    7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır
    Altın bağlama
    6 altın plak
    Altın Plak ('Zühtü' albümüne verilmiştir)
    Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)
    Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)
  • Bedia Akartürk estetik yaptırdı - Magazin haberleri

    BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

    45'lik
    Anadolu Türküleri
    Anam Ağlar
    Aşka Yemin
    Bayramdan Bayrama
    Bedia Akartürk
    Denize Dalayım Mı
    Derdimi Dermana Gezdim
    Folklör Kraliçesi (1975)
    Gitme Bülbül
    Gülende
    Kervan (Ey Sevdiğim)
    Konyalım yürü
    Konya Bülbülü 1
    Konya Bülbülü 2
    Kullar Olam
    Neyleyim Neyleyim
    Özür Diliyorum Senden (2004)
    Ödemiş Türküleri
    Sıla Hasreti
    Yumurtanın Kulpu Yok
    Zühtü (1978)

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