Televizyon ekranlarının efsane dizilerinden Yaprak Dökümü'nde Neyyir karakterine rol veren Bedia Ener 2. Sayfa programına katılmasıyla gündeme geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı olan Bedia Ener'in hayatı merak ediliyor. Peki, Bedia Ener kimdir, kaç yaşında? Bedia Ener hayatı...
BEDİA ENER KİMDİR?
Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.
Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyor.
BEDİA ENER FİLMOGRAFİSİ
Ada Masalı - 2021
Alev Alev - 2021
Menajerimi Ara - 2020
Çatı Katı Aşk - 2020
Canevim - 2019
İkizler Memo-Can - 2018-2019
Meleklerin Aşkı - 2018
Dostlar Mahallesi - 2017
İsimsizler - 2017
Çifte Saadet - 2016
Kara Para Aşk - 2014
League of Legends - 2013 (Seslendirme-Lissandra)
DörtX4'lü - 2013 (Seslendirme-Babaanne)
Evlerden Biri - 2012
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012
Tövbeler Tövbesi - 2011
Devrimden Sonra - 2011
Yeşeren Düşler - 2006
Yaprak Dökümü - 2006-2011
Büyük Buluşma - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mustafa Hakkında Herşey - 2003
Lahmacun ve Pizza - 2002
Derya & Deniz - 2002
Gülbeyaz - 2002
Harry Potter - 2001-2011 (Seslendirme-Professor Minerva Mc. Gonagall)
Karanlıkta Koşanlar - 2001
Külyutmaz - 2000
Mirasyediler - 1995
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