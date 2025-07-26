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        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Bedirhan Akburak, Balkan şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Bedirhan Akburak, Balkan şampiyonu!

        Bayburtlu milli sporcu Bedirhan Akburak, Balkan şampiyonu oldu. Akburak, finalde rakibini yenerek altın madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:03
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        Bedirhan Akburak, Balkan şampiyonu!
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        Edirne’de düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda Wushu Kung-fu Sanda kategorisinde gençler 70 kiloda mücadele eden Bedirhan Akburak, finalde Mısırlı rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı ve Balkan şampiyonu oldu.

        Milli takım seçmelerinde de başarılı bir performans sergileyen Akburak, Eylül ayında Bosna Hersek’te yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Avrupa şampiyonluğu için çalışmalara başlayan Akburak, başarısıyla Bayburt spor tarihinde bir ilke imza attı.

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