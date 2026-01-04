Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bedri Usta Kebap hakkında soruşturma başlatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Başsavcılık duyurdu: 'Bedri Usta Kebap' hakkında resen soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan paylaşım üzerine "Bedri Usta Kebap" adıyla faaliyet gösteren işletme ve sahibi hakkında resen soruşturma başlattı

        Giriş: 04.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:49
        Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, "Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör" şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılarak yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığının iddia edildiği kaydedildi.

        Açıklamada iddialar kapsamında, "Bedri Usta Kebap" adıyla faaliyet gösteren işletme ve sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikayetler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemlerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlandığı, soruşturma işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü dile getirildi.

