Ludwig Van Beethoven'a ait olduğu belirtilen, ABD ve Avrupa'daki koleksiyonlarda bulunan 8 tutam saç, genomik analizden geçirildi. Doğrulama çalışmaları sırasında bunlardan ikisinin Beethoven'a ait olmadığı, birinin ise analiz edilemeyecek kadar hasar gördüğü belirlendi ve 5 tutam saçın ünlü besteciye ait olduğu kabul edildi.