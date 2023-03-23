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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip, ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın saç tellerini inceleyerek sağlığı ve genetiği hakkında bilgiler edindi

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  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'ın, koleksiyonlardaki saç tellerinin analizinden, yaşamını yitirmeden önce Hepatit B ve karaciğer hastalığından muzdarip olduğu, muhtemel ölüm nedeninin bir dizi faktörün yol açtığı karaciğer hastalığı olduğu belirlendi.
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Current Biology dergisinde yer alan makaleye göre, Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki bir grup uluslararası araştırmacı, 1827'de 56 yaşındayken hayatını kaybeden Beethoven'ın sağlık sorunlarına ışık tutmak amacıyla saç tellerini analiz etti.
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Ludwig Van Beethoven'a ait olduğu belirtilen, ABD ve Avrupa'daki koleksiyonlarda bulunan 8 tutam saç, genomik analizden geçirildi. Doğrulama çalışmaları sırasında bunlardan ikisinin Beethoven'a ait olmadığı, birinin ise analiz edilemeyecek kadar hasar gördüğü belirlendi ve 5 tutam saçın ünlü besteciye ait olduğu kabul edildi.
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Beethoven'ın sağlık sorunlarına işaret eden DNA'sındaki ipuçlarının belirlendiği analizler, bestecinin ölümünden aylar önce karaciğer hastalığından ve Hepatit B virüsünden muzdarip olduğunu ortaya koydu. Ünlü bestecinin muhtemel ölüm nedeninin bir dizi faktörün yol açtığı karaciğer hastalığı olduğu belirlendi.
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Araştırma ekibinde yer alan Biyokimya Profesörü Johannes Krause, "Beethoven'ın karaciğer hastalığı için bir dizi önemli genetik risk faktörü keşfettik" ifadesini kullandı. Araştırmacılar, bestecinin düzenli alkol tüketimine işaret eden çeşitli kanıtların bulunduğuna ve alkolün karaciğer için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çekti.

     
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Karaciğer hastalığı ve Hepatit B enfeksiyonu için genetik risk faktörleri ile yüksek miktarda düzenli alkol almasının, yaşamının sonlarına doğru Beethoven'ın sağlığını ciddi derecede bozmuş olabileceğine işaret edildi.
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Cambridge Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Tristan Begg, "Alkol tüketimi, uzun bir süre boyunca yeterince yoğunsa genetik risk faktörleriyle etkileşim, siroz için muhtemel bir açıklama sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Bununla birlikte araştırmacılar, Beethoven'ın işitme kaybının kesin bir nedenini ortaya koyamadı. ​​​​​​​​​​​​​​
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Beethoven, Aralık 1770'te Almanya'nın Bonn şehrinde doğdu, 20'li yaşlarının ortalarında başlayan ve 1818'de sağır olmasına yol açan işitme kaybı yaşadı. Beethoven, 26 Mart 1827'de 56 yaşındayken Viyana'da yaşamını yitirdi.
  • Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı ortaya çıkardı

    Beethoven, 1802'de hastalığının ilerlemesi nedeniyle kardeşleri Carl ve Johann'a "Heiligenstadt Vasiyetnamesi" adı verilen mektup yazmış ve öldükten sonra doktoru Schmidt'ten hastalığının iç yüzünü belirlemesini ve paylaşmasını istemişti.

    *Haberin görselleri DHA ve AP tarafından servis edilmiştir.

     

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